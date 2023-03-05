Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 6 Şubat Depremleri’nin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a giderek afetzede vatandaşların acısını paylaştı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 6 Şubat Depremleri’nin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a giderek afetzede vatandaşların acısını paylaştı.

Efeler Belediyesi depremzedelere yönelik dayanışmayı sürdürüyor. Depremin ilk anından itibaren, bölgeye onlarca tır temel ihtiyaç malzemesi, arama kurtarma ekibi EFAK ile çok sayıda personel ve araç desteği sağlayan Efeler Belediyesi enkaz yığınına dönen şehirlere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bu çerçevede tekrar Kahramanmaraş’a giden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, depremzedeler ile görüşerek acılarını paylaştı. Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’ndan bölgeye gönderilen uzun ömürlü gıda ürünleri olan enginar, şevketi bostan ve kestane şekerlerinin afetzede vatandaşlara ulaştırılmasında öncülük eden Başkan Atay, Kahramanmaraş halkına ’geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

"Dayanışma devam edecek"

Efeler’in tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olacaklarını ifade eden Başkan Atay; "Efeler Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek bölgeye yardımlarımızı sürdürüyoruz. Sadece Efelerli kadınların çalıştığı Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’ndan Kahramanmaraş’a konserve haline getirilmiş ve uzun ömürlü olan enginar, şevketi bostan ve kestane şekeri gönderdik. Efelerli kadınlar ile Kahramanmaraşlı kadınların dayanışması. Bunun yanı sıra kentimize Adıyaman ve Kahramanmaraş’tan afetzede vatandaşlar geldi. Onların da tüm ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Büyük bir felaket yaşadık. Yaraları hep birlikte saracağız” dedi.

Başkan Atay, ayrıca Kahramanmaraş’ta bulunan mevkidaşı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a da bölgeye sağladığı destekler için teşekkür etti.