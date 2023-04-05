Aydın Özel Başak Koleji öğrencileri ile bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, öğrencilere sosyal belediyeciliği anlatarak, geleceğe dair tavsiyelerde bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Özel Başak Koleji’nde eğitim gören ilköğretim öğrencilerini ağırladı. Belediyenin meclis toplantı salonunda gerçekleşen buluşma oldukça renkli anlara sahne oldu. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Atay, minik misafirlerden gelen sorulara içtenlikle yanıt verdi. Belediyenin faaliyetleri ve işleyişi hakkında da Başkan Atay’dan bilgi alan öğrenciler, Kitap Kafeleri sevdiklerini dile getirdi. Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren çocuklar, Başkan Atay’dan yeni park ve oyun alanları istedi. Öğrencilerin taleplerine yanıt veren Başkan Atay, son olarak bilginin önemine dikkat çekerek öğrencilere geleceğe dair tavsiyelerde bulundu.