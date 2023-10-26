Aydın’ın Efeler ilçesinde kız öğrenci yurdunda meydana gelen asansör kazasında Zeren Ertaş (22) hayatını kaybederken, taziye mesajı paylaşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Genç bir kızımızın yaşanan asansör kazasında hayatını kaybetmesi hepimizin yüreğini parçaladı” dedi.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana gelen asansör kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş, hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, genç kızın ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi. Başkan Mehmet Fatih Atay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Güne çok üzücü bir haberle başladık. Genç bir kızımızın Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör kazasında hayatını kaybetmesi hepimizin yüreğini parçaladı. Öğrenci kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.