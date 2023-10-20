Efeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Yıldırım’ın kızı Tuba Yıldırım ile Dr. İbrahim Ayberk Akkaş görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Yoğun ilgi gören düğüne katılan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise genç çiftin nikah şahidi oldu.

Efeler Belediyesi personeli Tuba Yıldırım ile Doktor İbrahim Ayberk Akkaş’ın düğünü Efeler’deki bir otelde gerçekleştirildi. Gelinin babası olan Efeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Yıldırım, eşi Kader Yıldırım ile birlikte davetlileri kapıda karşılayarak yakından ilgilendi. Tuba-İbrahim Ayberk çiftinin nikahını Efeler Belediyesi Nikah Memuru Tahir Altındiş kıyarken, genç çiftin nikah şahitliklerini Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay yaptı. Ömür boyu mutluluğa ‘evet’ diyen Tuba ve İbrahim Ayberk çiftinin evlilik cüzdanlarını takdim eden Başkan Atay, genç çifte mutluluklar diledi.

Nikah merasiminin ardından, alkışlar eşliğinde salona giriş yapan Tuba-İbrahim Ayberk çifti, ilk danslarını yaptı. Mutlulukları gözlerinden okunan genç çift, kendilerini yalnız bırakmayan davetlilerle birlikte çalan şarkılar eşliğinde gece geç saatlere kadar doyasıya eğlendi. Müdür Yıldırım ise mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.