Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yerel bir internet sitesinde çıkan haberle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı vektör kontrol birimi, yılın 12 ayı boyunca kent zararlılarıyla mücadeleye bilimsel yöntemler kullanarak aralıksız devam etmektedir” dedi.

Başkan Atay açıklamasında, “Yerel bir internet sitesinde 18 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan haber, ismi paylaşılmayan sözde bir uzman görüşü iddiasıyla bilimsellikten uzak, karalama ve kamuoyunu yanıltma amacıyla dezenformatif bilgi barındırmaktadır. Yoğun emek vererek 45 derece sıcaklıkta gece-gündüz demeden halkımıza hizmet eden çalışanlarımızın alın terlerine karşı açık bir saygısızlık olan bu haber; sivrisinek, karasinek, pire, fare, hamamböceği gibi kent zararlıları ile mücadelede 10 yıldır uygulanan bir yöntemi sırf karalama amacıyla etkisiz gösterip halkı yanıltmaktadır. Yaz aylarının yüksek sıcaklığı ile rögarlardaki popülasyonu artan hamamböceklerinin, sıcağın ve kullanılan insektisitin (zararlıların sayılarının azaltılmasına yardımcı olan ilaç) etkisiyle rögar dışına çıkışının engellemesi gerekmektedir. Bu işlem; hava ve su geçişine engel olmayan çuvallar kullanılarak rögar kapaklarının bir-iki gün süreyle kapatılması şeklinde yapılmaktadır. Haberde “uzman” olarak adlandırılan kişinin bir çuvaldan su ve hava geçişinin gerçekleştiğini bilmemesi dahi haberin amacını ortaya çıkartmakta, vahameti gözler önüne sermektedir. Ayrıca saha çalışmalarında vatandaşlar tarafından kokuya sebep olduğu gerekçesiyle kapatılan rögar kapakları, sahada çalışan personelimiz tarafından gaz sirkülasyonunun engellenmemesi için açılmakta ve vatandaşlar konuyla ilgili olarak bilgilendirilmektedir. Bu çalışmalar hiçbir vatandaşımızdan olumsuz tepki almamakta aksine sahada çalışan emekçi arkadaşlarımız özenli çalışmalarıyla vatandaşlarımızın takdirini toplamaktadır.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı vektör kontrol birimi, yılın 12 ayı boyunca kent zararlılarıyla mücadeleye bilimsel yöntemler kullanarak aralıksız devam etmektedir” dedi.