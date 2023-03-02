Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında kente gelen depremzedeleri ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında kente gelen depremzedeleri ziyaret etti.

Işıklı Mahallesi’ndeki KYK’ya bağlı yurtlarda konaklayan depremzedeler ile tek tek ilgilenen Başkan Atay, geçmiş olsun dileklerini ileterek afetzedelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Efeler’de ağırlanan depremzedelerin burayı kendi evleri gibi hissetmelerini sağlamak için tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Başkan Atay, “Depremden etkilenen vatandaşlarımız için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam ediyoruz. Efeler halkımız ile birlik içinde afetin ilk günlerinde önemli bir dayanışma örneği sergiledik. Bu büyük felaketin neden olduğu psikolojik yıkımı birlikte aşmak için 3. Psiko-Sosyal Destek Merkezi’mizi hizmete açtık. Afetten etkilenen yavrularımızın eğitimleri sekteye uğramasın, rahatça ders çalışabilsinler diye de 10’uncu Kitap Kafe’mizi hizmete soktuk. Yaralarımızı birlikte sarmak için bugün de kendilerine ziyarette bulunduk, bilgi aldık, ihtiyaçlarını, sorunlarını dinledik. Bundan sonraki çalışmalarımızı da onların taleplerini gözeterek yapmaya devam edeceğiz. Evet, başımıza büyük bir felaket geldi ama her şeye rağmen buradaki çocukların gözlerindeki yaşam enerjisi bu durumu aşmak için hepimize gereken gücü veriyor. Tüm kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.