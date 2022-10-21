Dalama Mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı ziyaret ederek, Efeler Belediyesi’nin mahallelerinde yaptığı hizmet için teşekkürlerini iletti.

Dalama Mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı ziyaret ederek, Efeler Belediyesi’nin mahallelerinde yaptığı hizmet için teşekkürlerini iletti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Dalamalı vatandaşları belediye meclis salonunda ağırladı. Oldukça samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Dalama mahalle sakinleri Başkan Atay’a çalışmalarından duydukları memnuniyeti iletirken, taleplerini de paylaştı. Vatandaşların taleplerini dinleyip, tek tek ilgilenen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Dalamalılara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’yla ilgili bir müjde verdi. Mahallelerinde uzun zamandır bayram kutlaması yapılmadığını ileten vatandaşlara Başkan Atay’dan sevindirici bir haber geldi. Başkan Mehmet Fatih Atay, Cumhuriyet’in ilanının 99’uncu yıldönümü olan 29 Ekim’de Dalama Mahallesi’nde coşkulu bir kutlama organize edilmesi için birim müdürlerine talimat verdi. Dalama mahalle sakinlerinin ziyareti fotoğraf çekimi ile son buldu.