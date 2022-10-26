Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 29 Ekim’in Türk milletinin dönüm noktalarından olduğuna dikkat çekerek “Cumhuriyet, bizleri geleceğe bağlayan en büyük halkadır” dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 29 Ekim’in Türk milletinin dönüm noktalarından olduğuna dikkat çekerek “Cumhuriyet, bizleri geleceğe bağlayan en büyük halkadır” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay bir kutlama mesajı yayınladı. Cumhuriyetin önemine dikkat çeken mesajında Başkan Atay, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde büyük Türk milletinin vermiş olduğu insanüstü mücadele sonucu kurulan Cumhuriyetimizin 99’uncu yılına ulaşmış olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. 29 Ekim, kurtuluş mücadelesinin, milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli göstergesidir. Cumhuriyet, bizleri geleceğe bağlayan en büyük halka, Türk milletinin tarihte ulaştığı en muhteşem dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah arkadaşları ve yüce Türk ulusu ile gerçekleştirdiği en seçkin eserdir. Üstün gayret ve fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması hepimizin en büyük hedefi ve arzusudur. Gücünü aziz Türk milletinin kendisine bağlılığından alan cumhuriyetimizi, bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm İstiklal Savaşı kahramanlarını, kurucu meclisimizin değerli üyelerini, ebediyete intikal etmiş devlet adamlarımızı ve vatanın bölünmez bütünlüğü için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Efelerli tüm hemşehrilerime Cumhuriyet kadar güzel bir bayram diliyorum. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.