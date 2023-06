Babalığın, dünyadaki en yüce duygulardan biri olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Bizleri karşılıksız seven babalarımıza şükran borçluyuz” dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Babalar Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Babalığın, dünyadaki en yüce duygulardan biri olduğunu ifade eden Başkan Atay; “Her çocuk dünyaya nur topu gibi doğar ve yaşam yolculuğuna başlar. Onların hayatlarında biri vardır. Çocuklarının yaşam yolculuklarında atacakları adımlar için yollarına taşlar döşeyen, ellerinden tutan, güç katan, şartsız sevgi sunan. O kişi, fedakarca çalışır, emek verir, alın teri döker, sevmeyi sevilmeyi öğretir. Dünyadaki en yüce duygulardan biridir karşılıksız sevmek, özveri ile büyütmek, rehberlik edip yol göstermek, baba olmak. Bizler, hayatın her döneminde bizlere verdikleri destek ve güven nedeniyle babalarımıza minnet ve şükran borçluyuz. Geleneklerimizin de gereği olarak onlara her zaman sevgi ve saygımızı göstererek vefa borcumuzu ödemeliyiz. Ülkemizin huzur ve selameti için canlarını feda eden şehit babalarımız ve şehitlerimizin değerli babaları başta olmak üzere, çocukları sağlıklı mutlu ve güven içinde büyüsün diye yaptıkları her işi emekleriyle güzelleştiren, akıllara fikir, yüreklere sevgi tohumları eken tüm Efe yürekli babaların, Babalar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.