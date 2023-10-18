Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, kentin kültürel mirasına katkıda bulunmak ve sanatsal potansiyelini ileriye taşımak amacıyla düzenlediği 1. Efeler Film Günleri başladı. Açılış konuşmasında bir sürpriz yapan Başkan Atay, ilçenin ilk film festivaline, konuklar arasında olan usta oyuncu Altan Erkekli’nin adını verdi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen festivalin açılış törenine Başkan Atay, eşi Güneş Atay’la birlikte katıldı. Usta sanatçılar Altan Erkekli ve Veysel Diker’in yanı sıra Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hale Bozkurt, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Efeler Belediyesi’nin meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş açılışta yer aldı.

“Fatih başkanıma ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum”

Efeler’de bir ilk olan festivalin açılış filmi ise “Efelerin Efesi” oldu. Çekimleri Efeler’de gerçekleştirilen oyuncu kadrosunda usta isimler Altan Erkekli, Ayşegül Şamlıoğlu, Fulden Akyürek, Berrin Arısoy ve Hülya Şen’in yanı sıra Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları ile yerel halktan isimlerin yer aldığı filmin senaristi, yapımcısı ve yönetmeni Veysel Diker; “Şahane bir ortam. Karşınızda olduğum için çok heyecanlıyım, mutluyum, büyük duygular yaşıyorum” diyerek başladığı konuşmasında ilk filmini çekmiş olmanın verdiği mutluluğu aktardı ve festival için Başkan Atay’a teşekkürlerini iletti.

Diker, “Ben ilk aşkı Efeler’de yaşadım, ilk tiyatroyu Efeler’de yaptım. Birçok şeyin ilkini burada yaşadım. Efeler’de büyüdüm ve ilk sinema filmimi Efeler’de çektim. Bu benim için çok onur ve gurur verici bir duygu. Bize bu şansı veren Mehmet Fatih Atay Başkanıma, ağabeyime huzurlarınızda minnetlerimi arz ediyorum. Sağ olsun, var olsun bize güvendi. Çok heyecan verici bir duygu bu. Çünkü büyüdüğüm yerlerde film çekiyor olabilmek, hikayelendirmek, beyaz perdeye taşıyor olmak olağanüstü bir duygu. Bunu da büyük ustam Altan hocayla birlikte yaptık. Bütün emeğiyle varlığıyla ruhuyla yanımızda oldu. Diğer oyuncu arkadaşlarım ve yerelden oyuncu arkadaşlarla, sayamayacağım kadar çok iyi aktris ve aktörlerle beraber bu süreci tamamladık. Emeği olan, katkısı olan herkese binlerce defa teşekkür ederim. Umarım yüzümüz ak çıkar” diye konuştu.

“Efeler halkına minnet borçluyuz”

Festival boyunca rol aldığı filmler beyaz perdeye yansıtılacak olan usta oyuncu Altan Erkekli, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Türkiye’nin bereketli topraklarında bu güzelliği bize yaşatan siz Efeler halkına minnet borçluyuz. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları, bu topraklardan çıkıp nasıl ki vatanlarını savundularsa siz de şimdi yaşadığınız yeri o kadar güzel hale getirmeye çalışıyorsunuz. Bunun başında Efeler Belediyesi’nin çok değerli bir beyni var. Yüreğiyle, sevgisiyle küçüğe büyüğe, kadına erkeğe, ötekileştirilmeye çalışılan insanlara, herkese kucak açan, işte bu güzellikleri oluşturan başkanımız Mehmet Fatih Atay’a bir kez daha huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Matematik Parkı, Hanımevleri, tamamı kadın personelden oluşan tarımsal ürün fabrikası. Burayı örnek bir kent haline getirmek gerçekten efelik isteyen bir şey. İşte ‘Efelerin Efesi’ Başkanımız ve saygıdeğer Efeler. ‘Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz’ dedi Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk. İşte onun o güzel sözleriyle Cumhuriyete sahip çıkacağız, barışa sahip çıkacağız, sevgi dolu günleri hep birlikte yaşayacağız”

Başkan Atay: “Bu mutluluğu siz yaşatıyorsunuz”

İlçede hayata geçirdiği ilkleri paylaşarak konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Belediye hizmetlerimizi yaparken gençlerimize ve kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. 50 bin öğrencimizin hizmetinde olan 12 Kitap Kafe açtık. Sadece kadınlarımızın çalıştığı, emek sarf ettiği yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikamızı açtık. Avrupa’nın en büyük ikinci ve adı Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı olan bilimsel sahayı gerçekleştirdik. 600 öğrencimizin çok düşük ücretle eğitim gördükleri, dezavantajlı ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sunduğumuz EFESEM’i açtık. 720 öğrencinin eğitim aldığı 5 gündüz bakımevini açtık. Daha çok şeyler yaptık. Bunlara ek olarak da en son hepinizin bildiği Doğa Otelimizi faaliyete açtık. Yaptığımız hizmetlerin karşılığını görmek bir belediye başkanı olarak beni sonsuz mutlu ediyor. Bu mutluluğu siz yaşatıyorsunuz hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Marka kente vurgu yaptı

Seçim çalışmalarında ve seçilmesinin ardından Efeler’i kültür, sanat ve sporla anılan bir marka kent haline getirmeyi vadettiğini hatırlatan Başkan Mehmet Fatih Atay, “Bunun için çabalıyorum. 10 gün süren kitap fuarı yaptık. Çocuklarımız, gençlerimiz kitap stantlarını gezdiler, söyleşiler dinlediler. Şimdi de Efeler’de bir ilki daha yapıyoruz, 1. Efeler Film Günleri’ni gerçekleştiriyoruz. Bu festivali çok önemsiyorum” diye konuştu.

“Altan Erkekli’nin adını verdi”

Sanatçıların genelde yaşamları sona erdikten sonra anıldığına dikkat çeken ve bunun tersinin olması gerektiğini savunan Başkan Atay, “Hayatımızı renklendiren, düşündüren, ağlatan, güldüren sanatçılarımızın yaşarken kendilerine ne kadar değer verdiğimizi görmelerinin hakları olduğunu düşünüyorum. Bu film günlerinin adını Altan Erkekli Film Günleri olarak duyuyorum” diyerek usta sanatçının ismini ilçenin ilk film festivaline verdi.

“Ulusal Film Festivali yapılacağını duyurdu”

Efeler Belediye Başkanı Atay’ın sürprizi bununla da sınırlı kalmadı. Festivalin halk tarafından sahiplenilmesinin kendilerini motive ettiğini söyleyen Atay, gelecek sene Efeler’de 1. Ulusal Altın İncir Film Günleri’ni düzenleyeceklerini müjdeledi. “Tabii bu arada seçilip seçilemeyeceğimi düşünüyorsunuz” diyerek Efeler halkına “Sizce seçilecek miyim?” sorusunu yönelten Başkan Atay’a alandakiler alkışlarla destek oldu.

Başkan Atay’ın konuşmasının ardından Altan Erkekli Film Festivali başladı. İlk gösterimi 2 salonda yapılan Efelerin Efesi filmi birinci gününde büyük ilgi gördü. Koltukları dolduran vatandaşlar, 1 buçuk saat boyunca ilçenin beyaz perdeye aktarılan hikâyesini izledi. Filmde kısa bir rol alan Başkan Mehmet Fatih Atay’ın Altan Erkekli ile olan sahnesi büyük alkış aldı.

“Festival finalinde iki usta sahneye çıkacak”

4 gün boyunca sürecek Altan Erkekli Film Festivali’nde birbirinden güzel filmler sahne alacak. Festivalin finalinde 20 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Altan Erkekli ve Veysel Diker Pınarbaşı Mesire Alanı’nda sahne alacak. Usta sanatçılar “Şifa Niyetine” isimli oyunda Efeler halkıyla bir araya gelecek.