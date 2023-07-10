Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yenileme çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Şehit Piyade Üsteğmen Onur İlkhan Parkı’nda incelemelerde bulundu.

Batıkent Mahallesi Gerekli Sokak-Çevre Yolu-Liman Caddesi arasında kalan 15 bin metrekarelik parkı gezen Başkan Ataç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İncelemenin ardından bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Tepebaşı’nda halkımız için bir mola yeri, soluklanma noktası işlevi gören parklarımızı önemsiyoruz. Yeşil alan oranları ile zaten başarılı bir seviyede bulunan ilçemize yeni parklar yaparken, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. Tamamlanma aşamasına gelen çalışmalar ile parkımız yenilendikten sonra donanımlı bir hale gelecek ve vatandaşlarımızın sağlık içinde vakit geçirecekleri alanlar olacak. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum, Batıkent’e ve Tepebaşı’na hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yeni alanlar oluşturuluyor

Yenileme çalışmaları çerçevesinde 153 metrekarelik alana çocuklar için yeni bir aktivite alanı yapılırken, yetişkinlerin fiziksel faaliyetlerde bulunabilmesi amacıyla kondisyon aletleri, vatandaşların parklarda keyifli zaman geçirebilmeleri için piknik masaları eklenirken parkın tüm sulama, aydınlatma tesisatı ve çim alanları da yenileniyor.

Yenileme çalışmalarının sona geldiği parktaki incelemede Başkan Ataç’a Başkan Yardımcısı Nuray Çayır da eşlik etti.