Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kurban Bayramı’nın ülkemize ve şehrimize sağlık, mutluluk ve barış dolu günleri beraberinde getirmesini dilerim” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında bayramların kırgınlıkların giderildiği, barış, hoşgörü, yardımlaşma gibi değerlerin hayata geçirildiği önemli günler olduğuna dikkat çeken Başkan Ataç, “Ulusal bayramlarımız gibi dini bayramlarımız da milletimiz için çok büyük önem taşıyor. İçinde bulunduğumuz olumsuz ekonomik şartlarda yardımlaşmaya her zamankinden çok ihtiyacımız var. Kurban Bayramı’nda olanağı olan her vatandaşımızın geçim sıkıntısı çeken, zor durumdaki yurttaşlarımızın yanında olması, sıkıntılarını aşmada destek olması gerekir. Huzur içinde geçireceğimiz bu Kurban Bayramı, kırgınlıkların giderilebilmesi, barış, hoşgörü, yardımlaşma gibi değerlerin hayata geçirilebilmesi için önemli bir fırsat. Diliyorum ki bu bayram mutlu, sağlıklı ve barış dolu günleri de beraberinde getirir. Bu duygu ve düşünceler ile tüm hemşehrilerime mutlu bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.