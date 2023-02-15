Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir’e gelen depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir’e gelen depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden ayrılan depremzedeler Eskişehir’e geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ilimize gelen depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremzedeleri ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Ataç, “Büyük bir deprem felaketi yaşadık ve yaralarımız çok büyük. Hafta sonu Gaziantep’in İslahiye ilçesini ziyarette bulundum. Oradaki dostları ve çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Yaklaşık 50 kişilik grubumuz var. Günde 5 bin kişiye sıcak yemek veriyorlar, köylere de yardım ulaştırıyor, ilçedeki sorunları çözmeye çalışıyorlar. Oradaki memnuniyet o kadar yüksek ki, çalışma arkadaşlarımla gurur duydum. Böyle bir günde bütün yurttaşlar birbirine destek vermeli. Birbirimizin yaralarını sarmamız, yaşanan travmaları çözmek adına psikolojilerini rahatlatmamız lazım. Burada iki noktada misafirlerimiz var. Genelde Hatay, Antakya ve İskenderun’dan gelen yurttaşlarımız burada. Onları ziyaret ettim ve kendileri ile çocukları için yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını sordum. Hepsi son derece memnunlar. Bu da gönlüme biraz su serpti. Çocuklarımızın psikolojileri de çok önemli. Onları ve ailelerini elimizden geldiğince mutlu edeceğiz, yerlerini yadırgamamalarını sağlayacağız. Şehrimize gelen misafirlerimizin birtakım ihtiyaçları bulunuyor. Onlara destek olmak isteyen hemşehrilerimiz Tepebaşı Belediyemizin aşevine ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.

Öte yandan vatandaşlar, akşam saat 22.00’a kadar hizmet veren Nihal-İsmail Akçura Aşevine, 0 (222) 340 04 02 numaralı telefondan ve 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından ulaşılabiliyor.