Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi gören depremzedelere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi gören depremzedelere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Son olarak Başkan Ataç, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle’den sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Ataç, Tepebaşı Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade etti.

Öte yandan Başkan Ataç’a ziyaretleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer eşlik etti.