Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim önceliğinin, genel başkanlık makamından önce, parti tüzüğümüzde yer alan ve anti demokratik olduğuna inandığım bazı maddelerin değişmesi net olması gerektiğini belirterek, “Zira, söz konusu maddeler değişmediği takdirde genel başkanlık koltuğunda oturan isimlerin değişmesi hiçbir anlam ifade etmeyecektir” dedi.

Başkan Ataç, son günlerde “Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim” konusu üzerinden yaşanan tartışmalara ilişkin bir açıklamada bulunurken, “Seçim bölgelerimizde seçmenlerimizin teveccühünü alan biz belediye başkanlarının görevi, parti içi mücadele ve bu mücadelede taraf olmaktan çok, görevimizin son gününe kadar halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeyi sürdürmektir” ifadelerini kullandı.

Düşüncelerimi, Eskişehir basını ile paylaşmayı daha uygun buldum

Başkan Ataç’ın konuya ilişkin açıklamasında, “Son günlerde, mensubu olmaktan gurur duyduğum partim Cumhuriyet Halk Partisi’nde “Değişim” çağrıları üzerinden başlayan bir tartışma yaşanmaktadır. Öncelikle bu konuya ilişkin görüşlerimi yaygın basında görev yapan gazetecilerle birebir paylaşmayı çok da doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Dolayısıyla; konu ile ilgili düşüncelerimi, bugüne kadar eleştiri ve takdirleriyle bizlere yol gösterici olan Eskişehir basını ile paylaşmayı daha uygun bulduğumu özellikle belirtiyorum. Partimizde yaşananlara ilişkin söylemek istediklerime gelince; CHP’de değişim önceliği genel başkanlık makamından önce, parti tüzüğümüzde yer alan ve anti demokratik olduğuna inandığım bazı maddelerin değişmesi net olmalıdır. Zira, söz konusu maddeler değişmediği takdirde genel başkanlık koltuğunda oturan isimlerin değişmesi hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Partide sistemin demokratik bir şekilde işleyişini aksatan tüzük maddeleri kesinlikle değişmeli, bu değişimi gerçekleştirebilmek için de bir tüzük kurultayı acilen toplanmalıdır. Genel başkanlık tartışması, kurultay öncesi yapılması gereken bir tartışmadır. Mahalli seçimler öncesi genel başkanlık için isim tartışmasının yaşanıyor olması, seçimlere yönelik olumsuz sonuçlar doğuracak olaylara neden olabilecektir. Seçim bölgelerimizde seçmenlerimizin güvenini alan biz belediye başkanlarının görevi, parti içi mücadele ve bu mücadelede taraf olmaktan çok, görevimizin son gününe kadar halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeyi sürdürmektir. Hiç kimsenin Eskişehir’in geleceğine yönelik olabileceklerle ilgili niyet okuma haddi olmamalıdır. Takdir her zaman Eskişehir halkınındır. Herkes kendi bölgesi özelinde gerekli özeleştiri, değerlenmesini yapabilir"

CHP’de değişim kadar gelişime de ihtiyaç vardır.

BaŞkan Ataç, açıklamasının devamında, "Kurtuluş ve kuruluşun partisi olarak köklü, tarihsel ve ayrıcalıklı bir mirasa sahip olan CHP, yıllardır devam eden baskıcı bir yönetim anlayışından kurtulmada halkımızın umudu olmuş, olmaya da devam edecektir. Bir an önce iç hesaplaşmamızı sona erdirip ve ülkemizin aydınlık geleceği için yenilenme hareketini şekillendirecek politikalar etrafında stratejiler üretmeliyiz. Önümüzde yerel seçimlerde kentimizin geleceği için partimin bana vereceği her göreve hazırım. Hemşehrilerimizden aldığımız güç ile çalışmaya, “en iyi siyaset, en iyi hizmettir” ilkesi ile kentimize değer katmaya devam edeceğim. 1999’dan beri Eskişehir halkının bize olan güven ve desteğine karşı sonsuz minnetimi iletmek isterim.