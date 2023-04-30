Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Tünelin ucundaki ışık, hiç olmadığı kadar yakın. Artık hakça kazanıp, hakça bölüşeceğimiz bir gelecek bizleri bekliyor” ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, “Ülkemizin emekçileri son 21 yılda çok zor zamanlardan geçti. Emek sömürüldü, haklar gasp edildi, iş kazası adı altında emekçiler ölüme terk edildi. Hatta tekmelendi, üzerlerine gazlar sıkıldı. İşçiler hep üstten bakan, azarlayan, ötekileştiren bir yönetime maruz kaldı. Ama artık bu karanlık dönemin de sonuna geliyoruz. Tünelin ucundaki ışık, hiç olmadığı kadar yakın. Artık hakça kazanıp, hakça bölüşeceğimiz bir gelecek bizleri bekliyor. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği, yolsuzlukların, hırsızlıkların sona erdiği, ekonomik olarak darboğazdan çıkacağımız günler yakın. Emeği ortaya koyup, karşılığını eksiksiz şekilde alacağımız günler yakın. Ülkeyi terk etme hayali kuran gençlerimizin geleceğe umutla bakacağı günler yakın. Artık bu ülkenin tüm şehirlerinde bahar rüzgârları esecek. El ele güzel günlere yelken açacak, emeğin gücü ile kötülüğe karşı iyiliğin galip gelmesini sağlayacağız. Emekçilerin sayesinde daha adil bir dünya için mücadelemizi durmadan sürdüreceğiz. Selam olsun tüm emekçilere! Yaşasın işçilerin birliği, Yaşasın 1 Mayıs” sözlerini kullandı.