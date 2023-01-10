Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kente kazandırılmak üzere çalışmaların devam ettiği 3 yeni parkta incelemelerde bulundu. Başkan Ataç, “Eskişehir’e yakışacak yeni parklar yapmaya devam ediyoruz. Bu alanlar hepimizin, hep birlikte koruyacağız” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kente kazandırılmak üzere çalışmaların devam ettiği 3 yeni parkta incelemelerde bulundu. Başkan Ataç, “Eskişehir’e yakışacak yeni parklar yapmaya devam ediyoruz. Bu alanlar hepimizin, hep birlikte koruyacağız” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapım çalışmaları sürdürülen 3 yeni parkı yerinde inceledi. Başkan Ataç incelemeleri çerçevesinde ilk olarak Yaşamkent Mahallesi 1551. Sokak’ta bulunan 4 bin 840 metrekarelik parkı ziyaret etti. Parkta 169 metrekarelik çocuk oyun alanı, banklar ve piknik masaları yer alacak. Başkan Ataç daha sonra Aşağı Söğütönü Mahallesi’ndeki 1511., 1517. ve 1518. Sokak adresinde yer alan 4 bin 500 metrekarelik parkı inceledi. Ataç, 144 metrekarelik çocuk oyun alanı, spor aletleri, banklar, kapalı ve açık piknik masalarının yer aldığı park hakkında çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Ataç’ın son durağı ise Zincirli Kuyu Mahallesi Fatihalp Sokak-8002. Sokak adresindeki 4 bin 175 metrekarelik park oldu. Başkan Ataç bu parkın da 113 metrekarelik çocuk oyun alanı, spor aletleri, banklar ve piknik masaları ile hizmet vereceğini ifade etti.

Başkan Ataç: Bu alanlar hepimizin, hep birlikte koruyacağız

İncelemelerinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler alan Başkan Ataç, devam eden çalışmaları sürdüren belediye ekiplerine de kolaylıklar diledi. Eskişehir’e yakışacak parklar yapıldığını ifade eden Başkan Ataç, “Biz kişi başına düşen yeşil alan miktarı ile örnek durumda olan Tepebaşı’nı, yaptığımız yeni parklar ile daha da güzel noktalara taşıyoruz. Tepebaşı sakinlerinin parklarımız ile ilgili geri dönüşleri çok olumlu, insanımız yeşil alanları seviyor. Çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli. Eskişehir’e yakışacak yeni parklar yapmaya devam ediyoruz. Bu alanlar hepimizin, hep birlikte koruyacağız. Yeni parklarımız, yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Eskişehirli hemşerilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Ataç’a incelemelerinde Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır da eşlik etti.