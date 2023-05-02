Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç Muttalip, Kızılinler ve Yukarı Söğütönü Mahallelerinde katıldığı yağmur ile şükür duası etkinliklerinde, “Önümüzdeki sürecin her zamankinden daha bolluk içinde, bereketli olacağına inanıyorum” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hemen her fırsatta vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor. Başkan Ataç ilk olarak Muttalip, Kızılinler ve Yukarı Söğütönü Mahallesi’nde yağmur ve şükür duasına katılarak vatandaşlar ile buluştu. Ziyaretlerinde kırsal mahalle sakinleri ile selamlaşarak sohbet eden Başkan Ataç, vatandaşlar ile bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Ataç, “Kırsal mahallelerimiz, eski ismiyle köylerimiz bizim için çok değerli. Üreticilerimiz de zor günlerden geçiyor. O yüzden yağmur ve bereket için yapılan bu etkinlikler çok önemli. Biz de vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Bereket için edilen dualara ortak olduğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki sürecin her zamankinden daha bolluk içinde, bereketli olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Başkan Ataç’a ziyaretlerinde Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Hasan Tutucu, Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Güler ve mahalle muhtarları eşlik etti.