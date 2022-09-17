Tepebaşı Belediyesi’nin “Dünya Temizlik Günü” nedeniyle düzenlediği etkinlikte, Başkan Ataç ve vatandaşlar birlikte çevreyi temizlediler.

Tepebaşı Belediyesi’nin “Dünya Temizlik Günü” nedeniyle düzenlediği etkinlikte, Başkan Ataç ve vatandaşlar birlikte çevreyi temizlediler.

Tepebaşı Belediyesi, “Dünya Temizlik Günü” dolayısıyla temiz çevrede yaşama bilincinin yerleştirilmesi amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. ‘Adalar’ Ali İsmail Korkmaz Parkı’nda başlayan etkinlikte, Belediye Başkanı Ahmet Ataç, gönüllü vatandaşlar ve belediyesi ekipleri yürüyüş yaparak çevredeki çöpleri topladı. Çevre ve temizlik bilincinin ön plana çıktığı programda, Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu, şarkı ve marşlar ile Eskişehirlileri coşturdu.

“Kentin 365 gün temiz olması gerekiyor”

Vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini vurgulayan Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, belediyenin temizlik konusunda son derece hassas olduğunu dile getirdi. Belediye olarak ambalaj atıklarını 9 bin tona kadar çıkardıklarını hatırlatan Ataç, ”Temizliğin tek günde farkındalığı olmuyor ama böyle bir gün ilan edildiği için etkinlik yapıyoruz. Bizim anlayışımıza göre kentin 365 gün temiz olması gerekiyor. Bugün vatandaşlarımıza farkındalık oluşturmak için müzikli, insanların beraber olduğu bir program düzenledik. Temizlik konusunda Tepebaşı Belediyesi son derece hassastır. Korona virüsten önce ambalaj atıklarını 9 bin tona çıkardık. Bu dünyada da önemli bir rakam. Londra, Viyana gibi kentlerle yarışan bir sayı. Doksan bir mahallenin yaklaşık 50 tanesinde atıkları evden alıyoruz. Bu da Türkiye’de çok önemli bir noktada. Etkinliği düzenlediğimiz alan kalabalık bir bölge. Vatandaşlara farkındalık oluşturabilmek için müziğiyle, etkinliğiyle örnek bir gün oluyor. Ondan dolayı da çok memnunum” ifadelerini kullandı.