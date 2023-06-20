Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2023 Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi’nde Erken Çocukluk Eğitim Merkezlerini ve çocuklar için hayata geçirilen örnek projeleri anlattı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği-OMEP Türkiye tarafından ’Çocuk ve Çocukluğa Kültürlerarası Bakış’ temasıyla düzenlenen 2023 Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi’ne katıldı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda Prof. Dr. Ayla Oktay ve Cumhuriyetin 100’üncü yılı anısına düzenlenen kongreye Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Prof. Dr. Serap Erdoğan, öğretmenler, öğrenciler ve ilgililer katıldı.

Erken çocukluk eğitimi alanındaki öğretmenler, öğrenciler ve akademisyenlerin uzmanlık, deneyim ve bilimsel çalışmaların paylaşılması amacıyla düzenlenen kongrede konuşan Başkan Ataç, 5 farklı noktada hizmet veren İsmail Hakkı Tonguç, Canan-Şükran Şeker, Sabiha Gökçen, Aşağı Söğütönü ve Yarbay Hüseyin Vecihi Erken Çocukluk Merkezlerinin Tepebaşı bölgesi halkına hizmet verdiğini anlattı. Başkan Ataç, her hizmette çocukların ön planda tutulduğuna dikkat çekerek, “Hem kırsalda hem merkezde erken çocukluk eğitim merkezleriyle, çocuk sanat kültür merkezleriyle, düzenlenen spor aktiviteleriyle ayrıca belde evlerindeki etkinliklerle çocuklarımıza yaygın eğitim hizmeti veriyoruz. Türkiye genelinde 3-4 yaş çocuklarda eğitim alma oranı yüzde 11 iken Tepebaşı bölgesinde bu oranı yüzde 25’e yükselterek Türkiye ortalamasının üzerine çıktık. Sizler ve bizler çocuklarımız için el ele vereceğiz. Onların geleceği için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Başkan Ataç ayrıca ücretsiz hizmet veren Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinden ve İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası projelerinden de söz etti.