Tepebaşı Belediyesi’nin “Hayat Komşularımızla Paylaşınca Güzel” adlı etkinliği, farklı mahallelerde düzenlenmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin “Hayat Komşularımızla Paylaşınca Güzel” adlı etkinliği, farklı mahallelerde düzenlenmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin kent sakinlerini bir araya getirdiği etkinlikler, farklı noktalarda düzenlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede “Hayat Komşularımızla Paylaşınca Güzel” etkinliği Şeker, Işıklar ve Yeni Mahalle’de devam etti. “Komşunu da al gel” sloganı ile gerçekleştirilen etkinliklere çok sayıda Eskişehirli katıldı. Her iki mahallede CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile birlikte vatandaşlar ile buluşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, mahalle sakinleri ile selamlaşarak sohbet etti. Başkan Ataç, mahallelilerin soru ve taleplerini de dinledi.

“Halkımızın yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz”

Buluşmalarda katılımcı vatandaşlara seslenen Başkan Ataç, kentin birlik ve beraberliğine dikkat çekerken, “Eskişehirli hemşehrilerimiz ile her zaman ve her ortamda birlik halindeyiz. Aile olmanın ilk gereği de sadece güzel günlerde değil, zor zamanlarda da beraber olmaktır. ‘Biz büyük bir aileyiz’ sözü, bizim için slogan değil Tepebaşı gerçeğidir. Tepebaşı Belediyesi olarak tüm imkanlarımız ile daima halkımızın yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Komşularımızla bir arada olmak adına bu proje yapıldı, birbirimizin hatırını sormak adına iyi oluyor. Ülkemizin durumu sıkıntılı. Buraya siyaset yapmaya gelmedik ama gerçekleri söylemek ödevimiz. Orta direk yok olma derecesine geldi. 4 yıldır ekonomiyi toparlayamayan hükümet, bundan sonra da toparlayamaz, zannetmiyorum. Mahallemizde sorunlar varsa onlarla ilgili çalışmalar yapalım, sizlerden dinleyelim istiyoruz. Birbirimizin hatırını soralım güzel bir akşam geçirelim. Sizlerle olmak beni çok mutlu ediyor. Uzun yıllara dayanan karşılıklı güven ve samimiyet ilişkilerimiz, daha da güçlenerek devam edecek” dedi.

“Güzel günler bizleri bekliyor”

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise ülke ekonomisinin geldiği noktadan bahsederken, “İnanılmaz bir pahalılık var. Patates bile 10 TL’ye satılıyor. Et bir kenara, tencerelerde neredeyse sebze bile kaynamayacak. Pazarda bir kadın, elinde kalan 15 TL’sini bana gösterdi, ‘Bir yıldır 4 çocuğum meyve yemedi’ dedi. Ne kadar kötü, o hale geldik. Bizim çocukluğumuzda meyve yemekten çocukların karnı şişerdi. O günler çok geride kaldı. Bunlar hep ülkenin iyi yönetilememesinden kaynaklanıyor. Esnafımız diyor ki, ‘Vatandaş geliyor, 3 tane köfte alıyor’ diyor. Durum gerçekten kötü. KPSS’de sorular çalınmış, bir dershanenin sorularının aynılarını sormuşlar. Ne olacak gençlerin çalınan hayalleri? Yine de umutsuz değiliz. Güzel günler bizleri bekliyor” şeklinde konuştu.

Belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcılarının da katıldığı etkinlikte mahalle muhtarları da söz alarak vatandaşlar adına Başkan Ataç’a teşekkür etti.