Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) yönetim kurulu başkan yardımcısı Gürkan Yıldırım ve TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile temaslarını sürdürüyor. Son olarak Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) yönetim kurulu başkan yardımcısı Gürkan Yıldırım ile TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Yıldırım ve Zengin, TÜGİAD faaliyetlerine ilişkin Başkan Ataç’a bilgiler verdi. Başkan Ataç da ziyaretleri için teşekkür ettiği Yıldırım ve Zengin’e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret günün anısına çektirilen fotoğraf ile son buldu.