Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, şehir dışından Eskişehir’e gelen akademisyenlere Tepebaşı Belediyesini tanıttı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, şehir dışından Eskişehir’e gelen akademisyenlere Tepebaşı Belediyesini tanıttı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, şehir dışından Eskişehir’e gelen konuklara kenti tanıtmayı sürdürüyor. Kente gelen akademisyenler Prof. Dr. Özge Ozgen Arun, Prof. Dr. Selma Karabey, Prof. Dr. Yegane Güven, Doç. Dr. Yelda Tarkan Argüden ve emekli başmühendis Ünal Güven Başkan Ataç’ı ziyaret etti.

Buluşmada Başkan Ataç, bilim dünyasından isimleri Eskişehir’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek konuklara Eskişehir ve Tepebaşı hakkında bilgiler aktardı. Tepebaşı Belediyesi’nin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sanat, kültür ve sosyal alandaki çalışmalarını da anlatan Başkan Ataç, konuklarına ziyaretleri için teşekkür etti.

Misafir heyet de Başkan Ataç’ın Tepebaşı’na kattığı değerler ve sanata verdiği önemi takdir ettiklerini ifade etti.