Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma, Toplumsal Eşitlik ve Psikolojik Danışma merkezlerinde kadınlara hukuki ve psikolojik desteğin yanında eğitimler de veriliyor.

Tepebaşı Belediyesi kadınlara yönelik örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Kadın Danışma Merkezi, Toplumsal Eşitlik Merkezi ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi kadınlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmeyi amaçlayan Kadın Danışma Merkezi’nde kadınlara birçok konuda destek veriliyor. Merkezde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, temel insan hakları-ayrımcılık ile şiddetsiz iletişim konularındaki çalışmaların yanında 18 yaş ve üstü kadınlara hukuki destek, beslenme danışmanlığı, psikososyal ve psikolojik destek, farkındalık çalışmaları, seminerler, beceri atölyeleri ve eğitimler de veriliyor. Açıldığı günden bugüne merkezde 47 kadına psikososyal destek, 66 kadına sağlıklı beslenme desteği verildi.

Farkındalık çalışmaları yapılıyor

‘Eşit Hayatlar Mutlu Toplumlar’ sloganı ile hayata geçirilen Toplumsal Eşitlik Merkezi’nin amacı ise vatandaşların ayrımcılığa maruz kalmadan eşit haklara sahip olabilmesi için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Merkezde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele, çocuk istismarı ile mücadele ve ayrımcılığa karşı çalışmalar gerçekleştirilirken farkındalık çalışmaları, atölyeler ve psikolojik danışmanlık çalışmaları yapılıyor.

Psikolojik açıdan güçlendirmek amaçlanıyor

Sağlıklı bir toplumun sağlıklı psikolojiye sahip bireylerden oluşacağı temel bilgisinden hareketle açılan Psikolojik Danışmanlık Merkezi ile bölgede ikamet eden vatandaşların çocuk, ergen ve bireysel terapi hizmetleri vererek toplum sağlığını psikolojik açıdan güçlendirmek amaçlanıyor. Bireylerin kendilerine ve ilişkilerine dair farkındalıklarının artırılması, çift ve ailelerin uyum ve birlikte yaşama becerilerinin artırılması ve çocukların dikkat, konsantrasyon ve okula uyum becerilerinin desteklenmesi gibi çalışmaların yapıldığı merkezde, ruh sağlığı konusunda eğitim, atölye ve farkındalık çalışmaları da yer alıyor. Açıldığı günden bugüne 31 çift ile 172 seans, 49 erkek ile 241 seans ve 172 kadın ile bin 197 seans gerçekleştirildi.

924 kadına eğitim verildi

Öte yandan Kadın Danışma Merkezi, Toplumsal Eşitlik Merkezi ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde görev yapan uzman kişiler tarafından Belde Evleri ve Gençlik Merkezlerinde kadına yönelik şiddet, flört şiddeti, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın sağlığı sorunları ve kadın hakları konusunda düzenlenen 71 eğitime 924 kadın katıldı.

“Asla yalnız değilsiniz”

Kadın Danışma, Toplumsal Eşitlik ve Psikolojik Danışma merkezleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “İnsan hayatında eşitlik ve adalet çok önemli. Türkiye’de de son yıllarda artan şiddet olayları hepimizi derinden sarsıyor. Özellikle kadınlarımız, çocuklarımız evde, sokakta her yerde şiddete maruz kalıyor, hatta katlediliyor. Tepebaşı’nda hiçbir kadınımız kendini yalnız hissetmesin. Tepebaşı olarak Kadın Danışma, Toplumsal Eşitlik ve Psikolojik Danışma merkezlerimizle sizlerin yanınızdayız. Uzman personelimizle, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği halinde merkezimizde sunulan hukuki, psikolojik desteklerin yanında sizleri geliştirecek, eğitim ve atölyelerden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Sesimiz bir, gücümüz sınırsız. Asla yalnız değilsiniz” dedi.