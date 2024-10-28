Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin (SKB) 42’nci Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 42’nci Olağan Meclis Toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Birlik Başkanı Cemil Tugay, sağlıklı kentlerin önemi, iklim değişikliği ve gıda güvenliği konularında önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca yeni üye başvuruları da görüşüldü. İstanbul Ataşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, Beydağ Belediyesi, Bornova Belediyesi, Buca Belediyesi, Bulancak Belediyesi, Çeşme Belediyesi, Çiğli Belediyesi, Espiye Belediyesi, Foça Belediyesi, Gaziemir Belediyesi, Giresun Belediyesi, Hopa Belediyesi, Karabağlar Belediyesi, Karaburun Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi, Kiraz Belediyesi, Menderes Belediyesi, Narlıdere Belediyesi, Seferihisar Belediyesi olmak üzere 20 belediyenin üyelik başvuruları oy birliği ile kabul edildi. Böylece üye belediye sayısı 151 oldu. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin yeni logosu da düzenlenen yarışmayla belirlendi. Bir sonraki toplantının İstanbul Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile birliğe üye belediye başkanları katılım sağladı.