Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sakintepe Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi’nin her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar sofraları kurulmaya devam ediliyor. Son olarak Tepebaşı Belediyesi tarafından Sakintepe Mahallesi’nde iftar sofrası kuruldu. İftar programına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Sakintepe Mahalle Muhtarı Osman Alem, Tepebaşı Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Başkan Ataç, iftar sofrasına yoğun katılım gösteren vatandaşlarla selamlaşırken, hayırlı Ramazanlar diledi. Mahalle sakinleri Tepebaşı ve Sakintepe’de gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetini belirterek Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.