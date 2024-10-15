Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kadın Üretici Ürün Satış Noktasını ziyaret ederek 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladı. Başkan Ataç ayrıca tüm kent halkını 27 Ekim tarihinde Kızılinler Mahallesi’nde düzenlenecek Kızılinler Bal Kabağı Panayırı’na davet etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktasını ziyaret etti. Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde kırsal mahalle sakini kadın üreticiler ile bir araya gelen Başkan Ataç, kadınları üretime verdikleri katkılardan dolayı kutlayarak plaket takdim etti. Üretici kadınların yanı sıra alanda alışveriş yapan vatandaşlar da Başkan Ataç’a üretime ve kadınlara sağladığı desteklerden ötürü teşekkür etti.

Kızılinler Bal Kabağı Panayırı’na davet

Buluşmada Başkan Ataç ve üretici kadınlar, 27 Ekim tarihinde Kızılinler Mahallesi’nde düzenlenecek Kızılinler Bal Kabağı Panayırı için de tüm kent halkına davette bulundu.

Başkan Ataç burada yaptığı konuşmada, “Temmuz 2019’da hizmete başlayan ve kent halkı tarafından çok sevilen Kadın Üretici Ürün Satış Noktası haftada üç gün olmak üzere Özdilek Sanat Merkezi, Batıkent Mahallesindeki Hasan Âli Yücel Belde Evi ve Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde hizmet veriyor. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlarımız, kurulan tezgahlarda ürettikleri doğal ürünleri halkımıza sunuyor. Bu yıl Kızılinler Bal Kabağı Panayırı’nı ikinci kez düzenliyoruz. İlki çok güzel geçti, hepimiz çok memnun kaldık. Bu yıl da ikincisi 27 Ekim tarihinde olacak. Bal kabağı uzun yıllardır Kızılinler’in çok önemli bir ürünü, ayrıca ata tohumundan yetişiyor. Yabancılar bal kabağını o kadar geniş bir alanda, çorbasından tatlısına, yemeğine kadar değerlendiriyorlar. Bizler de yapalım, bal kabağımızı iyi şekilde değerlendirelim istiyoruz. Bu ürünlerde çok büyük bir emek var. Eskişehirli dostlarımızı bu güzel panayıra bekliyorum. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçileri Günü’nü kutluyor, çiftçilerimizin yüzü her zaman gülsün diyorum” sözlerini kullandı.

Üretici kadınlar adına konuşan Sevinç Serhan ve Emine Ünlüer de Eskişehirlileri panayıra davet ederek, destekleri için Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti. Buluşmada CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, CHP Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilay Mert Başlı, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler, Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler ve Kızılinler Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Can da Başkan Ataç’a eşlik etti.

Panayır dolu dolu geçecek

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kızılinler Bal Kabağı Panayırı, 27 Ekim Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında Kızılinler Davet Salonunda düzenlenecek. Etkinlik kapsamında halk oyunları gösterisi, yöresel ürün satış stantları, sürpriz ikramlar ve söyleşiler katılımcılar ile buluşacak. Panayır alanına ulaşım için Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önünden 10.45’te ücretsiz servis imkanı sunulacak.