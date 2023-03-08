Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Tepebaşı Belediye Meclisi’nin kadın üyeleri ve kadın muhtarlar ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Tepebaşı Belediye Meclisi’nin kadın üyeleri ve kadın muhtarlar ile bir araya geldi.

Etkinliğe, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Tepebaşı Belediyesi’nin deprem bölgesine yaptığı yardımlara teşekkür etmek amacıyla kente gelen Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan da katıldı.

“Özgür ve eşitçe yaşam için çabalarımız devam edecek”

Başkan Ataç burada yaptığı konuşmada, “Sevgili Ali Başkan ile deprem bölgesinde de beraberdik. Orada yaptığımız çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletmek üzere yanımızda, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Öte yandan hafta sonu Hatay’a da mobil diş kliniği aracımızı ulaştırdık. Bölgede sıkıntılar çok büyük ama yaralar zamanla sarılacak. Bugün bir de büyük acımız var, Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu ne yazık ki şehit düştü, kendisine rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun. Siz kadınlar son 20 yılda hakikaten çok zor günler geçirdiniz. Kadınlarımız, işçilerimiz, çocuklarımız da öyle. Kadınlar, Kurtuluş Savaşı’nda çok önemli bir rol üstlendi. Nezahat Onbaşı, Şerife Bacı, Halime Çavuş, Halide Onbaşı, Tayyar Rahmiye, Gördesli Makbule, Kara Fatma ve daha nicelerini rahmet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet ilan edildikten sonra ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 5 Aralık 1934’te birçok medeni ülkenin yapamadığını başararak kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanıdı. O, kadınlarımızı daima baş üzerinde tutuyordu. Sonrasında kadınlarımız ötelendi ve neticesinde son 20 yılda artan şiddet, hukuksuzluk olayları kadınlarımızı kurban etti. Çalışma hayatında da kadınlar haksızlığa uğradı, sosyal güvenceden yoksun bırakıldılar. Bazı mertebeler kadınlara layık görülmedi, bir de üstüne İstanbul Sözleşmesi’ni iptal ettiler. Bu da çok büyük bir olumsuzluk. Her şeye rağmen bizler kadınlarımızı, adalet arayışımızın ön planına alıyoruz. Özgür ve eşitçe yaşam için çabalarımız devam edecek. Önümüzdeki Mayıs ayından sonra İstanbul Sözleşmesi’nin de hayata geçeceğine inanıyorum. Şiddet sonucu yaşamını yitiren tüm kadınlarımızı da rahmetle anıyorum” sözlerini kullandı.

Başkan Ataç program sonunda katılımcı kadınlara karanfil takdim etti. Meclis üyeleri ve muhtarlar da kadına verdiği değerden dolayı Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.