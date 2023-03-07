Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kadın belediye çalışanları ile bir araya gelerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kadın belediye çalışanları ile bir araya gelerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kadın çalışanlara karanfil takdim ederek günlerini tebrik eden Başkan Ataç, 8 Mart tarihinin bir kutlama değil mücadele günü olduğunu belirtti. Başkan Ataç, “8 Mart çok özel bir gün. Gerçi ben özel günlere biraz karşıyımdır, çünkü kadınlarımızı el üstünde tutmak için senenin 365 günü önemli. Son dönemlerde kadınlarımızın maruz kaldığı olumsuz olaylarda ciddi artış var. Bizler ise yıllardır Tepebaşı’nda kadınlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kadın hakları konusunda dünyaya örnek olan tavrı, kadınlarımıza kazandırdığı çağının ötesindeki haklar, günümüzde bile tüm dünyanın takdirini toplamaya devam ediyor. Ata’mızın, ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ sözlerini ilke edinen bizler de yaptığımız her işte kadınlarımızı gözetiyor, her projemizin merkezine kadınlarımızı koymaya gayret ediyoruz. Aydın, demokratik, özgür ve refah bir ülke için, kadınlarımızı el üstünde tutmak vazifemizdir. Kadınlar ne kadar özgürse Türkiye de o kadar özgürdür. Bu anlayış ile biz, Tepebaşı’nda kadınların mutlu olduğu bir kent için çalışıyoruz. Çünkü sizler mutlu olduğunuzda, herkesin yüzü güler” diye konuştu.