Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar TV programına konuk oldu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar TV programına konuk oldu.

Melih Savaş Yaşam Köyü’nde seyircili ve canlı olarak yayınlanan programda Serhan Asker’in konukları Başkan Ataç’ın yanı sıra TRT sanatçısı Hasan Eylen oldu. 26. Dönem Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan Toker de programa canlı bağlantı ile katıldı. Programda Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin çalışma ve projeleri ile Melih Savaş Yaşam Köyü’nü tanıttı.

Yaşam Köyü içinde hizmet veren Alzheimer Konukevi hakkında da bilgilendirmede bulunan Başkan Ataç, “Birinci nesil Türkiye’deki ilk ve tek akıllı şehir projemizin uygulama alanı olan Melih Savaş Yaşam Köyü’ndeyiz. Bu merkezde yer alan Alzheimer Konukevi’miz ile amacımız, Alzheimer hastalarına ve yakınlarına destek olabilmek. Çünkü Alzheimer hastalarımızın bakımı gerçekten kolay değildir. Burada kalan hastalarımız işinde uzman personel gözetiminde yaşamlarına devam ediyor. Hastalarımız burada yaptıkları çeşitli aktivitelerle sosyalleşiyor. Sosyalleştiklerinde ise hastalıklarının daha kötüye gitmesinin engellendiğine şahit oluyoruz. Ayrıca hasta olmayan insanlar kadar hasta olan insanlar için de sosyalleşme çok önemli. Böyle bir yer Türkiye’de ilk ve tek noktalardan bir tanesidir. Alzheimer hastalarını Tepebaşı’nda yalnız bırakmıyoruz. Yaşam Köyü’ndeki Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevi’nde bugüne kadar 264 hastamızı ağırladık” diye konuştu.

Türkiye’nin pek çok yerinden programı izleyen çok sayıda vatandaş da Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmaları ve Alzheimer Konukevi ile ilgili Başkan Ataç’a tebrik mesajları yolladı.

İki Elin Sesi Var ve Eko Şov performans sergiledi

Ölümünün 26. yılında Zeki Müren ile doğumunun 136. yılında İsmet İnönü’nün anıldığı programa Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ve temizlik emekçilerinden kurulu olan Eko Şov da şarkıları ile renk kattı. Orkestra ve Eko Şov’un açık havada seslendirdiği şarkılar, izleyicilerden tam not aldı.