Tepebaşı Belediyesi’nin Başkan Ahmet Ataç’ın talimatı ile üniversite öğrencileri için hayata geçirdiği ücretsiz yemek desteği yeni dönemde de devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi’nin, kentteki üniversite öğrencileri için ’Gel beraber olsun’ sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti yeni dönemde de devam ediyor. Hafta içi her gün Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak No: 2 adresinde öğrencilere akşam yemeği ücretsiz olarak sunulmaya devam edecek. Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler, 21 Ekim Pazartesi günü itibariyle öğrencilere 18.00-20.00 saatleri arasında ikram edilecek. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ibraz ederek sunulan yemek ikramından faydalanmayı sürdürecek

47 bin 320 öğrenci yararlandı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın talimatı ile 3 Ocak 2022’de başlayan ücretsiz yemek hizmeti, gençlerden büyük ilgi ve beğeni topladı. ’Gel Beraber Olsun’ sloganıyla 2022 yılında başlayan ücretsiz yemek desteğinden bugüne kadar 47 bin 320 öğrenci yararlandı.

"Gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz"

Başkan Ataç da öğrencilere sunulan ücretsiz yemek hizmetinin, ağırlaşan ekonomik kriz ortamında büyük önem taşıdığını belirterek yeni dönemde de devam edeceğini kaydetti. Başkan Ataç, “Hayat pahalılığı yediden yetmişe herkesi derinden etkiliyor. Biz de ülkemizin geleceği olan gençlerimize katkı sunabilmek adına tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. 2022 yılında başladığımız ve 47 bin 320 gencimizin faydalandığı bu güzel proje üniversiteliler tarafından çok sevildi. Yeni dönemde de gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Üniversite kenti olan Eskişehir’imizde, gençlerimize destek olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.