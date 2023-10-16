Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ESOGÜ Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile bir araya geldi. Başkan Ataç, “Sizlerin sorunları veya paylaşmak istediğiniz bir şey olursa biz hazırız. Beni ne zaman isterseniz arayabilirsiniz” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, üniversiteli gençler ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor. 12. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı’na TMMOB Makine Mühendisleri Odası yönetimi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencileri, bölüm başkanları ve öğretim görevlilerinin katılımıyla Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleştirildi. Düzenlenen kurultayda Dr. Emir Öngüner’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Erken Cumhuriyet Dönemi Havacılık Tarihinin Tozlu Sayfalarındaki Mühendis ve Akademisyenler’ konulu konferans da gerçekleştirildi. Kurultay ve konferansın ardından Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, katılımcılarla kahvaltıda buluştu.

“Sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu oldum”

Kahvaltıda öğrencilere hitap eden Başkan Ataç, “Bu kadar gencin bir araya gelmesi çok önemli. Tepebaşı Belediyesi’nin bütün kurumlarla iş birliği içinde olması, özellikle de üniversitelerle iş birliği içinde olması bizim için çok önemli. Bizim bölgemiz genelde üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölge. Üç mahallemizde yaklaşık 15 bine yakın üniversite öğrencisi var. Bu da Tepebaşı bölgesinin çevresini değiştiriyor. ESOGÜ’de okuyup Tepebaşı bölgesinde yaşayan öğrenci kardeşlerimiz de var. İki tane gençlik merkezimiz var. Belki gidenleriniz var. Üniversite Caddesinde 19 Mayıs Gençlik Merkezi ve Açıköğretim Fakültesi binasının arkasında 29 Ekim Gençlik Merkezimiz var. Buralar yıllardır üniversiteli gençlerimizle kaynaştığımız yerler. Eğer oralarla temasa geçerseniz bir takım güzel kurslar var. Eğitim alabileceğiniz branşlar var. Bu merkezler sınav dönemlerinde sabaha kadar açık ve sınavlar bitene kadar sizlerin hizmetinizde oluyor. Ayrıca 2022’de başladığımız üniversite gençlerine ücretsiz akşam yemeği programı var. Geçen yıl başladığımız bu uygulamadan yaklaşık 90 bin genç arkadaşımız faydalandı. Ayrıca sabah derse giden üniversiteli gençler için sıcak çorba ikramında da bulunuyoruz. Sabah okula giderken 19 Mayıs Gençlik Merkezi önünden hemen çorbalarını alıp zaman kaybetmeden okullarına devam edebiliyorlar. Onunla beraber ilkokullara sabah kahvaltısı paketleri verdik. Neticede sizlerin sorunları veya paylaşmak istediğiniz bir şey olursa biz hazırız. Beni de ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte olmaktan da çok mutlu oldum” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler, verilen hizmetlerden ve desteklerden dolayı Başkan Ataç’a teşekkür etti.