Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, deprem bölgelerinden gelen depremzedelerin koordinasyonun sağlandığı DSİ 3. Bölge Müdürlüğünü ve Öğretmenevi’nde konaklayan depremzedeleri ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, deprem bölgelerinden gelen depremzedelerin koordinasyonun sağlandığı DSİ 3. Bölge Müdürlüğünü ve Öğretmenevi’nde konaklayan depremzedeleri ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından şehrimize gelen depremzedelerle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç, afet bölgelerinden ilimize gelen depremzedelerin koordine edildiği DSİ 3. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Başkan Ataç, burada DSİ Destek Şube Müdürü Mehmet Esen ve Eskişehir Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nda görevli Hüseyin Durgutluoğlu ile görüşerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak çalışanlara kolaylıklar diledi.

Her türlü desteğe hazırız

Ardından depremzedelerin konakladığı Eskişehir Öğretmenevi’e giden Başkan Ataç, depremzedelerle bir araya geldi. Başkan Ataç, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, ihtiyaçları konusunda da her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Muhittin Güleryüz de burada yapılan çalışmalar hakkında ve verilen hizmetlerle ilgili Başkan Ataç’a bilgi verdi.