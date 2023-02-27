Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden ayrılarak Eskişehir’e gelen depremzede aileler ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden ayrılarak Eskişehir’e gelen depremzede aileler ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Misafirhanesi, Ali Fuat Güven Uygulama Oteli, Doğan Aslan Bey KYK Yurdu ve TÜRASAŞ Misafirhanesinde konaklayan depremzedeleri ziyarette bulundu. Ziyareti esnasında ailelerle tek tek sohbet eden Başkan Ataç, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İhtiyaçlar konusunda da her türlü desteğe hazır olduklarını belirten Başkan Ataç, “Bu zor günleri dayanışmayla birlikte atlatacağız” dedi.

Depremzede aileler kendilerine verilen desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Öte yandan Hatay’dan gelen ressam Yusuf Çolak ile de görüşen Başkan Ataç, mesleği çerçevesinde kendilerine destek olacaklarını belirtti.

Başkan Ataç’a ziyaretlerinde Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan da eşlik etti.