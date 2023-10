Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 100. Yılında Cumhuriyet’e Bakış konulu konferansta konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Cumhuriyeti kimseye kaptırmayacağız. Cumhuriyet bizim her şeyimiz, namusumuz, hukukumuz” dedi.

Tepebaşı Belediyesi, tarih bilincine katkı sağlayacak programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen ‘100. Yılında Cumhuriyet’e Bakış’ konferansı, Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konferansa Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İYİ Parti Eskişehir eski Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Moderatörlüğünü Tarih Vakfı Genel Sekreteri ve Eşbaşkanı Dr. Yaşar Tolga Cora’nın yaptığı, Prof. Dr. Ahmet Makal ve Dr. Ayşe Köse Badur konuşmacı olarak yer aldığı konferansta konuşan Başkan Ataç, “100. Yıla yaklaştıkça tüm Türkiye’de cumhuriyet ile ilgili birçok çalışmalar oluyor. Cumhuriyet anlatmakla bitmez. Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışından 30 Ağustos 1922 yılına kadar geçen sürede Türkiye’deki bu kurtuluş savaşının her safhası çok önemli. Devrimler var, onlar daha önemli. Bugün cumhuriyete karşıt insan grupları var. Onlarla mücadele edeceğiz ve ediyoruz. Bu cumhuriyeti kimseye kaptırmayacağız. Cumhuriyet bizim her şeyimiz, namusumuz, hukukumuz, ilmimiz, bilimimiz, her şeyimiz Cumhuriyet” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet bizim için hava kadar toprak kadar su kadar önemli”

Cora, Tarih Vakfı hakkında bilgi vererek Tepebaşı Belediyesi ile iş birliği yapmaktan mutlu olduklarını belirtti. Konuşmacı Ayşe Köse Badur, konuşmasına Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a teşekkür ederek başlayarak Cumhuriyetin ilanına giden süreci anlattı. Badur, “19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’da bir şey yapamayacağını anlayarak Samsun’a geçmesi, ardından Erzurum ve Sivas kongreleri ve milli mücadelenin kurumsal bir kimlik oluşturmaya başlaması son derece önemli. Bütün bunlar bize askeri mücadeleden önce siyasi mücadelenin, siyasi meşrutiyetin esas olarak inşa edildiğini gösteriyor. 23 Nisan’da açılan meclis Mustafa Kemal Paşa kurucu meclis diyor. Buradaki en önemli nokta Milli mücadelenin, kurtuluş savaşının meşrutiyetini tamamen meclisten alması çok önemli. Bizler için cumhuriyet sadece bir isim değil sadece seçim değil. Cumhuriyet bizim için çok önemli hava kadar toprak kadar su kadar önemli” dedi.

Emek ve sosyal politikaları anlattı

Cumhuriyet dönemindeki emek ve sosyal politikalardan söz eden Ahmet Makal ise, “Eskişehir’e gelmekten çok mutluyum. Eskişehir benim Türkiye’de gönül bağı kurduğum 3 ilden bir tanesi. Tarih Vakfından Eskişehir’e katılma önerisi geldiğinde gönül rahatlığıyla kabul ettim. Tepebaşı Belediyesi’ne ve Tarih Vakfına cumhuriyetin 100 yılı kutlama etkinliklerini gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Madal, Osmanlıdan başlayarak Türkiye’nin iktisadi akış sürecinden ve Batı toplumu ile Osmanlı arasındaki iktisadi farklardan bahsetti. Madal, aradaki farklardan dolayı Osmanlıda gerileme sürecine girilirken batı toplumunun geliştiğini anlattı. Konferans katılımcıların merak ettiklerini sormasıyla sona erdi.