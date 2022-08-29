Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Ataç mesajında, “Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için gerekli koşulların oluşmasını sağlayan emsali görülmemiş bir zaferdir. 19 Mayıs 1919’da başlayan ulusal kurtuluş mücadelemiz, 26 Ağustos 1922’de başlayıp 30 Ağustos’ta sona eren Büyük Taarruz ile emperyalist güçlerin Anadolu’daki varlığına son vermiştir. Ulusumuz, Atatürk’ün pek çok kez dile getirdiği; ‘Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır’ sözlerinin ne kadar haklı olduğunu, Milli Mücadele dönemindeki kahramanlıkları ile tüm dünyaya göstermiştir. Çağdaş ve demokratik Cumhuriyet’e açılan yolun zafere ulaşması Büyük Taarruz ile başarılmıştır. Bu zaferin değerini bilen ulusumuz, vatanına sonsuza kadar sahip çıkacak ve coşkuyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamaya devam edeceğiz. Büyük zaferin 100. yıl dönümünde, Kurtuluş Savaşı’mızın önderi, çağdaş ve demokratik Cumhuriyet’imizin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bağımsızlık yolunda gözlerini kırpmadan canlarını veren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum. Tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.