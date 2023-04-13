Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir esnafı ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirli esnafları dükkânlarında ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Ataç bu çerçevede Şirintepe Mahallesi’nde hizmet veren çok sayıda esnafı ziyaret ederek bol kazançlar temennisinde bulundu. Lastikçilerden kasaplara, yumurtacılardan ekmek fırınlarına kadar çok sayıda dükkânı ziyaret eden Başkan Ataç, esnaflara hayırlı işler diledi. Başkan Ataç, vatandaşlardan gelen talep ve görüşleri de dinledi. Yaptığı esnaf ziyaretleri hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Esnafımızı ziyaret etmeye ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz. Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de Esnafımızın, vatandaşımızın ilk gündemi ekonomi. Hayat pahalılığı, düşen alım gücü can sıkıyor. Yine de umutsuzluğa yer yok, bu karanlık bulutlar yakında dağılacak. Bizlere gittiğimiz her yerde misafirperverlik gösterdikleri için esnafımıza teşekkür ediyorum. Onlar kent ekonomisinin bel kemiği” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç’ı misafir eden Şirintepe esnafı ve vatandaşlar da ziyaretinden ötürü teşekkür ederken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Ataç’a Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri Canan Adlım ve Hasan Tutucu, Şirintepe Mahalle Muhtarı Selami Çetin ve Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler de eşlik etti.