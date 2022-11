Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Belde Evi kursiyerlerini ziyaret ederek, “Aile olmanın ilk gereği sadece güzel günlerde değil, zor zamanlarda da beraber olmaktır. Tepebaşı olarak büyük ve güzel bir aileyiz, daima vatandaşlarımız ile beraberiz. Bu birlik ve beraberliğimiz devam edecek” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hemen her fırsatta Eskişehirliler ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Ataç son olarak Mustafa Kemal Paşa Belde Evi kursiyerlerini ziyaret etti. Ziyaretinde merkez yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ataç, kursiyer vatandaşlar ile de sohbet etti. Çini boyama ve kağıt rölyef kurslarına giden Başkan Ataç, kursiyerlerin çalışmalarını da inceledi. Ataç, vatandaşlara çini boyama ve kağıt rölyef çalışmalarında başarılar dileyerek, “Eskişehirli hemşehrilerimiz ile her zaman ve her ortamda birlikteyiz. Sadece iyi günde değil, zor zamanlarda da beraberiz. Zaten aile olmanın ilk gereği de budur. ‘Biz büyük bir aileyiz’ sözü, Tepebaşı’nda hayat bulmuş bir gerçek. Tepebaşı Belediyesi olarak tüm imkanlarımız ile daima halkımızın yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Belde Evlerimiz çok seviliyor, tüm kurslara yoğun ilgi var. Bu merkezlerimizi güzel kılan zaten vatandaşlarımızın kendisi. Katılım olmasa, ilgi olmasa hiçbir kıymeti olmazdı. Açıldığı 2001 yılından bu yana Belde Evlerimize alaka gösteren Eskişehirlilere teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızla birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Tepebaşı olarak büyük ve güzel bir aileyiz, daima vatandaşlarımız ile beraberiz. Bu birlik ve beraberliğimiz devam edecek” diye konuştu.

Şeker Mahallesi’nde yer alan Mustafa Kemal Paşa Belde Evi kursiyerleri de Başkan Ataç’a teşekkür ederken, gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı da memnuniyetlerini belirtti.