Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir ilçelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerine Beylikova ile devam etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir ilçelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerine Beylikova ile devam etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Beylikova ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ataç ilçede ilk olarak CHP Beylikova İlçe Başkanı Yusuf Baykara’yı ziyaret etti. Baykara, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirtirken, ilçedeki çalışmalar hakkında Başkan Ataç’a bilgiler verdi. Başkan Ataç da Baykara ve yönetimine başarılar diledi.

“Beylikova halkı da bizleri çok sıcak karşıladı”

Başkan Ataç, Beylikova ziyaretinde ilçe esnafını da ziyaret etti. Kahvehane, berber, lokanta, terzi gibi dükkanlarda vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Ataç, Beylikovalılar ile bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bir değerlendirmede bulunan Ataç, “Zaman zaman Eskişehir’in ilçelerine ziyaretlerimiz oluyor. Bugün de Beylikova’da hem partimizin ilçe yönetimi hem de kaymakamımız ile bir görüşme gerçekleştirdik. Ardından vatandaşlarımız, esnaflarımız ile bir araya geldik. Ben her zaman diyaloğun, iletişimin bizlere iyi geldiğine inanmışımdır. Beylikova halkı da bizleri çok sıcak karşıladı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Ataç’a Beylikova ziyaretinde Tepebaşı Meclis üyeleri de eşlik etti.