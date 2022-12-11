Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 4’üncü Belediyeler Buluşması’nda Tepebaşı’nda hayata geçirilen örnek çalışmaları anlattı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 4’üncü Belediyeler Buluşması’nda Tepebaşı’nda hayata geçirilen örnek çalışmaları anlattı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 4’üncü Belediyeler Buluşması’na katıldı. Tepebaşı Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Şişli Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin bir araya gelerek oluşturduğu İklim Koordinasyon Kurulu, etkinlikte ’Sürdürülebilir Eylem Planı’ çerçevesinde deneyimlerini aktardı. Etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 7 ilçe belediyesinin başkanı ve vatandaşlar katıldı.

“En önemlisi bu çalışmaların yaygınlaşmasıdır”

Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde Herodot Kültür Merkezi’nde ‘İklim Nötr Şehirler Hedefinde Adil Geçiş’ temasıyla düzenlenen programda Başkan Ataç da Tepebaşı Belediyesi’nin hayata geçirdiği öncü ve örnek çalışmaları aktardı. Başkan Ataç, “2014’te Tepebaşı’nın ve Eskişehir’in durumu Remourban-Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile farklı bir konuma geldi. Bu projeyi Türkiye’den Tepebaşı Belediyesi, İngiltere’den Nottingham ve İspanya’dan Valladolid şehirleri kazandı. Konsorsiyumun ortak bütçesi yaklaşık 23 milyon avro hibeydi. Tepebaşı Belediyesi 5 milyon avro kazandı. Bu projeyi Aşağı Söğütönü’ndeki Melih Savaş Yaşam Köyü’nde tamamladık. Yaşam Köyü’ndeki binaların enerji kayıplarının minimuma indirilmesi ve sonradan güneş enerjilerinin kullanılmasıyla bu alanda farklı bir hayat başladı. Çeşitli teknolojiler de kullanılarak enerjiden yüzde 55 tasarruf, karbon ayak salınımından da yüzde 65 tasarruf edildi. Ayrıca bu projede 4 tane yüzde 100 elektrikli otobüs, 22 tane hibrit araçla sürdürülebilir ulaşım da başladı. Türkiye’de ilk defa elektrikli otobüsü kullanan belediye olma özelliğine de sahibiz. Daha sonra elektrikli bisikletlerimizi de hayata geçirdik. Bütün sistemi denetleyebileceğiniz, görebileceğiniz bir portal da bulunuyor ama bence en önemlisi bu çalışmaların yaygınlaşmasıdır” dedi.

“Türkiye adına bir onur”

Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmaları ile dünya çapındaki ödülleri ilk kez Türkiye’ye getirmeyi başardığını da vurgulayarak, “Yaptığımız projelerle Birleşmiş Milletler Örgütünün destekleriyle Etiyopya’nın ve Afrika Birliği’nin başkenti Addis Ababa’da gerçekleştirilen 14. İnsan Yerleşimleri Küresel Forumu’na bir davet aldık. ‘Dijital Çağda Kentlerin ve İnsan Yerleşimlerinin Sürdürülebilir Gelişimi’ teması ile düzenlenen forumda ‘Küresel Model’ ödülünü kazandık. Böyle bir ödülü alan Türkiye’den ilk belediye ve belediye başkanı olma onurunu da yaşadık. Ardından Tepebaşı Belediyesi olarak Energy Globe Vakfı tarafından düzenlenen ve 180’den fazla ülkeden 2 bin 500’den fazla proje başvurusunun yapıldığı dünyanın en prestijli çevre ödüllerinden olan Ulusal Enerji Küresi Ödülü’nün 2021 yılı kazananı olduk. Türkiye’ye ilk kez ‘Çevrenin Oscar’ı’ olarak da adlandırılan bu ödülü getiren belediye olduk. Bizler için Türkiye adına bir onur” dedi.

Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin hayata geçirdiği temiz enerji çalışmaları, güneş enerjisi ile hayvansal sulama, Sakintepe Soğuk Hava Deposu, atık yönetimi ve geri dönüşüm çalışmaları, sokak toplayıcılarını tek çatı altında birleştiren GESİKOOP, Tepebaşı Sürdürülebilir İşletmeler Projesi KÜRESELİZ, Tepebaşı İklim Sözcüleri gibi çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

“Kimseyi Geride Bırakmamak” adlı oturumda Çocuk Hakları Derneği Başkanı ve Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nezih Orhon da, iklim krizi ve çocuk hakları üzerinden yaptığı sunumda iklim krizini kırılganlık teması çerçevesinde ele alarak, Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklara yönelik örnek projelerinden bahsetti.

Program üç oturum ile tamamlanırken, 7 ilçe belediye başkanı "İklim nötr şehirler hedefinde adil geçişte kimseyi geride bırakmıyoruz" diyerek uygulamayı taahhüt ettikleri adımlara ortak imza attı.