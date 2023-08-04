Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ve CHP Tepebaşı ilçe örgütü ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Başkan Ataç, meclis üyeleri, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç ve yönetimi yer aldı. Buluşmada Başkan Ataç ve konukları, ülke ve kent gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Başkan Ataç ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, “Siyasette ve ekonomide yaşanan tüm gelişmelere rağmen bizler umudumuzu, moralimizi, motivasyonumuzu artırarak güzel şehrimiz ve ülkemiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bir arada oldukça daha kuvvetli olacağız ve en büyük gücü de her zaman olduğu gibi halkımızdan, Eskişehirlilerden alacağız” diye konuştu.

Ziyaret, günün anısına çektirilen fotoğraf ile son buldu.