Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yeşiltepe Belde Evi’ni ziyaret ederek hem kadınlar hem de çocuklar ile bir araya geldi.

Başkan Ataç, “Belde Evlerimiz, 7’den 70’e tüm Eskişehirlilerin sevdiği sıcak birer yuva gibi” dedi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, hemen her fırsatta Eskişehirli vatandaşlar ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Ataç son olarak Yeşiltepe Belde Evi’ni ziyaret etti. Ziyaretinde ilk olarak kadın kursiyerler ile buluşan Başkan Ataç, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadınların aldıkları eğitim ile el becerilerini geliştirmelerinin yanında sosyal ortamlara katılmasının kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Ataç, Belde Evleri’nin de Eskişehirlilerce çok sevildiğini kaydetti. Başkan Ataç daha sonra merkezde gerçekleşen oyun beceri grubuna katılan çocukları da ziyaret etti. Çocukların nezih ve güvenilir bir ortamda, uzman eğitmenler gözetiminde vakit geçirdiğini kaydeden Başkan Ataç, Belde Evleri’nin 7’den 70’e tüm Eskişehirliler için sıcak birer yuva olduğunu vurguladı.

“Eskişehirliler Belde Evleri’ni çok seviyor”

Tepebaşı’mızın simgelerinden biri olan Belde Evleri projemiz 2001 yılından bu yana kentimize değer katıyor. Belde Evlerimiz, 7’den 70’e tüm Eskişehirlilerin sevdiği sıcak birer yuva gibi. Bu aile sıcaklığını hissettiğimiz için çok mutluyuz. Başta kadınlarımız olmak üzere tüm Eskişehirliler Belde Evleri’ni çok seviyor. Ayrıca çocuklarımız da akranları ile burada bir araya gelebiliyor. Uzman eğitmenlerimiz ile gelişimlerine katkı sunuyoruz. Tepebaşı’nın başarısında, projelerinde insanı odak noktasına koymasının sırrı vardır. Çocuklarımız, kadınlarımız bu merkezleri doldurduğu için projemiz anlam kazanıyor, bunun için mutluyuz” diye konuştu.

Belde Evleri kurslarına katılan vatandaşlar da Başkan Ataç ve Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.