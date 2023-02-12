Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, deprem felaketinden etkilenen kentlerden Adana’da bir dizi temasta bulundu. Başkan Ataç, Adana’nın Ceyhan ve Çukurova ilçe belediye başkanlarını ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, deprem felaketinden etkilenen kentlerden Adana’da bir dizi temasta bulundu. Başkan Ataç, Adana’nın Ceyhan ve Çukurova ilçe belediye başkanlarını ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, deprem felaketinin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Gaziantep ziyaretinin ardından depremden etkilenen bir diğer il olan Adana’ya geçti. Ataç, Adana’nın Ceyhan ilçesinde ihtiyaç malzemelerinin dağıtıldığı bölgeye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ile görüşen Başkan Ataç, yaşanılan deprem felaketinden tüm ülkenin etkilendiğini ve acıların bir olduğunu söyleyerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

“Tek yürek olmamız önemli”

Başkan Ataç daha sonra deprem dolayısıyla Adana’da yıkımın en çok meydana geldiği Çukurova ilçesine gelerek Belediye Başkanı Soner Çetin’den ilçedeki durum ile ilgili bilgi aldı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ataç, “Deprem sonrası birlik ve beraberlik içinde tek yürek olmamız çok önemli. Eskişehirli yurttaşlarımızın yardımlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ülkemize bir kez daha geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.