Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan 4 adeta beton santralinin mühürlenmesinin ardından çalışmaların yapıcı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; “Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesiyle bu sorunların üstesinden geleceğiz” dedi.

Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan 4 adeta beton santralinin mühürlenmesinin ardından çalışmaların yapıcı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; “Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesiyle bu sorunların üstesinden geleceğiz” dedi.

Aydın’ın Didim ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde 3, Akbük Mahallesi’nde 1 tane olmak bulunan toplam 4 adet beton santrali mera ve zeytinlik alanları içerisinde konuşlanması sebebiyle mühürlendi. Yaşanan olayların ardından konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, konuyu yapıcı bir şekilde ele aldıklarını vurgulayarak “Hem tesis sahiplerinin hem de bu tesisten hizmet gören inşaat sektörünün zarar görmemesi için elimizden gelen yapılmaktadır” dedi.

Bölgelerin mera ve zeytinlik alan içerisinde olması sebebiyle yasal olarak işletmeleri mühürlediklerini ifade eden Başkan Atabay; “İlçemiz sınırları içerisinde, Cumhuriyet Mahallesi’nde konumlanan 3 adet ve Akbük Mahallesi’nde konumlanan 1 adet beton santrali ile ilgili Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personelince 8 Temmuz 2022 tarihinde mahallinde denetim yapılmış ve denetim sonucu tespit edilen hususlar tutanağa bağlanarak belediyemize bildirilmiştir. Bize gelen yazıda ise ‘Yapılan incelemede Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan 3 adet santralin mera vasıflı arazi içerisinde, Akbük Mahallesi’nde konumlanan beton santralinin ise zeytinlik vasıflı alanda olduğu, bu alanlar için ilgili mevzuat gereği gerekli izinlerin alınmadığı, imar planlarının, inşaat ruhsatlarının ve iş yeri açma, çalışma ruhsatlarının bulunmadığı ancak söz konusu tesislerin kurulu hizmete hazır durumda olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21. ve 30. maddelerine göre yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi, 32. ve 42. maddelerine göre de ruhsatsız veya yapı ruhsatı ve eklerine aykırı yapılar için inşaat durdurma, para cezası ve yıkım kararları alıp uygulamanın ilgili belediyelerin görev tanımlarında olması ve birinci dereceden sorumluluğunuz bulunması nedeniyle; Müdürlüğümüz personelince mahallinde yapılan denetimde tespit edilen hususlar göz önünde bulundurularak, ilave bir yazışmaya mahal vermeksizin gerekli iş ve işlemlerin yapılması; Belediye Başkanlığınızca gereğinin yapılmaması durumunda Valiliğimizce (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) Belediye Başkanlığınız hakkında suç duyurusunda bulunularak yasal işlemlerin başlatılacağının bilinmesi hususunda’ denilmekte ve belediyemizden yapılması gereken işlemlerin ivedilikle yapılması talep edilmektedir. Bu bağlamda, ilk kuruldukları günden bu yana, gelişen ve değişen koşullar neticesinde günümüz itibariyle şehrin içerisinde ve tam giriş alanında kalan bu tesislerin mevcut alanda korunamayacağı herkesçe bilinmektedir. Belediyemizce yaklaşık bir yıldır alternatif alan oluşturma çalışmaları Aydın Valiliğimiz, Aydın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl müdürlüğümüz ile devam etmekte olup, belediyemizce önerilen alan uygun görülmemiş ancak Aydın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yeni bir alan önerilmiş ve bu alan üzerinden planlama çalışmaları belediyemizce başlatılmıştır. Ayrıca bilinmelidir ki, tesis sahiplerince de ilçemiz sınırları içerisinde alternatif alan satın alma yöntemiyle edinilebilir ve planlama çalışmaları kendi marifetleriyle başlatılabilir” dedi.

Çalışmaları yapıcı bir şekilde takip ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Atabay; “Sonuç olarak, Beton Santralleri konusu belediyemizce yapıcı bir şekilde ele alınmaktadır. Hem tesis sahiplerinin hem de bu tesisten hizmet gören inşaat sektörünün zarar görmemesi için elimizden gelen yapılmaktadır. Ancak kimse yasalardan üstün olmadığı gibi, kamu yararı herkesten ve her şeyden üstündür. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi durumunda hep beraber bu sorunların da üstesinden geleceğimize olan inancım tamdır” şeklinde konuştu.