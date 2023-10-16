A Milli Futbol Takımı’nın Euro 2024 yolunda önemli sınavı olan Letonya maçı, Didim’de dev ekranda yayınlandı. Didim Cumhuriyet Kent Meydanı’nda yüzlerce vatandaşın izlediği milli maç coşkusuna Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’da ortak oldu.

Didim Belediyesi A Milli Futbol Takımı için önemli bir sınav olan EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki Letonya karşılaşmasını dev ekranda vererek milli coşkuya ortak oldu. Didim Belediyesi tarafından Didim Cumhuriyet Kent Meydanı’na kurulan dev ekranda milli maçı izlemeye bayraklar ve milli formalarla gelen vatandaşlar doksan dakika boyunca tezahürat ederek milli takıma destek verdi. Didim Belediyespor Başkanı Murat Küçüker, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlarla birlikte maçı izleyen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, milli coşkuya ortak oldu.

A milli Futbol takımımız Yunus Akgün’ün 1, Kerem Aktürkoğlu’nun 1 ve Cenk Tosun’un 2 golü ile Letonya’yı 4- 0 mağlup etti. Ay yıldızlılar EURO 2024 biletini cebine koyarak Almanya’daki finallere gitmeye hak kazandı.