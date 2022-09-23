Didim Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Sevgi Parkı, mahalleli çocukların isteği üzerine Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile yenilendi.

Didim Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Sevgi Parkı, mahalleli çocukların isteği üzerine Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile yenilendi.

Didim Belediyesi 7’den 70’e tüm Didimliler için çalışmalarını sürdürüyor. Didim Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ve çevre koşullarının etkisiyle eskiyen Sevgi Parkı’nın yenilenmesini isteyen vatandaşlar ile mahalleli çocuklar, taleplerini Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a iletti. Mahalleli çocukların talebini geri çevirmeyen Başkan Atabay’ın talimatı ile harekete geçen ekipler, parkta yenileme çalışması başlattı.

Didim Belediyesi Fen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı. Çalışmalar neticesinde park çevresinde yenileme ve mizanpaj çalışması gerçekleştirilirken parkta bulunan çocuk oyun alanı yenilendi. Modern bir görünüme kavuşan Sevgi Parkı, Didimli çocuklar ile vatandaşların hizmetine sunuldu.