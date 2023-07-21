Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Turizm Derneği tarafından düzenlenen kokteyle katıldı.

Didim’in en eski derneklerinden birisi olan Didim Turizm Derneği tarafından ’Gelecekte daha iyi bir Didim için’ adlı dayanışma kokteyli Çamlık Mahallesi, Turizm Derneği’nin bahçesinde düzenlendi. Didim turizmine yönelik konuşmaların gerçekleştiği kokteylde Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim’de hayata geçirilecek olan turizm projeleri ve Didim Belediyesi’nin çalışmaları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Kokteyl, Didim Turizm Derneği Başkanı Melih Koyuncu ve Yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan bilgilendirme konuşmalarıyla son buldu.