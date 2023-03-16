Geçtiğimiz ay Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilde büyük yıkımlara yol açan deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Ülkemizi derinden etkileyen deprem nedeniyle afet bölgesinden ilçeye gelen depremzede vatandaşlar için dostluk ve dayanışma yemeği düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Didim İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen dostluk ve dayanışma yemeğine Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, Didim Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener ve İbrahim Metin Başer, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülru Pere, Belediye Meclis üyeleri, CHP Didim İlçe Yönetimi, gönüllü vatandaşlar ve depremzedeler katıldı. Didim Belediyesi, özel firmalar ve gönüllü vatandaşların destek sağladığı yemeğe ilçedeki yerel sanatçılarda katkı sundu.

Gecede konuşma yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “İsterdim ki bu gece farklı bir organizasyon için toplanmış olalım. Böyle bir gecede bir arada olmamız için önümüze böyle bir üzüntülü, bütün ülkemizin yaşamış olduğu bir olay çıktı. Maalesef onun için buradayız. İnşallah daha güzel günlerde ileriye daha umutla bakılabilecek organizasyonlarda buluşuruz. Bugün burada ilçemizde ağırladığımız depremzede vatandaşlarımıza sıcaklığımızı hissettirebilmemiz için bir arada olma adına CHP Didim İlçe Başkanlığımızla, Belediyemizle, sponsorlarımızla ve gönüllü katılan tüm vatandaşlarımızla birlikte bu geceyi düzenledik. Bu geceye hepiniz hoş geldiniz. Hepinize bu geceye katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından başlayan dostluk ve dayanışma gecesinde elde edilecek gelirin tamamı depremzedeler için kullanılacak.