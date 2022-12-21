Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Kadın Kolları üyeleri ile bir araya geldi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Kadın Kolları üyeleri ile bir araya geldi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Didim İlçe Kadın Kolları tarafından her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen toplantıya katıldı. CHP Didim İlçe Örgütü Binası’nda düzenlenen toplantıya Başkan Atabay’ın yanı sıra CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülru Pere, İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda sunum yapan Başkan Atabay, CHP’li kadınlara 2019’dan bu yana Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Sunumun ardından parti üyeleri ile sohbet eden Başkan Atabay, sorun ve talepleri dinleyerek çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi.