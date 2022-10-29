Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 1920’de TBMM ilan eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için her alanda çalışma başlattığına değinen Aslan, “Ülkeyi hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine sokan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, halkın kendi kendisini yönetme ilkesinde hem fikir oldular. 29 Ekim 1923’te ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti ile halk kendi kendini yönetme kabiliyetini sağlamış oldu. Bin türlü zorlukla, mücadele ile kurulan ülkeyi sonsuza dek yaşatmanın hesabını yapma zamanı gelmişti. Vatanına, milli ve manevi değerlerine, özgürlüğüne düşkün bu halk, Cumhuriyetin ilanı ile bundan sonrada geleceği hakkında kararları kendi kendileri vereceklerdi. ’Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz’ özdeyişi ile Gazi Mustafa Kemal, bizlere Cumhuriyeti emanet etmiştir. Bu duygularla başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkenin birliği ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor, Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” dedi.